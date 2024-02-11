بتخفيضات 20%.. "الزراعة" تستعد لطرح أكبر كميات من السلع الغذائية واللحوم والدواجن

قال المهندس سعيد الدسوقي مدير التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تستعد لطرح أكبر كميات من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأرز والبقوليات اعتبارا من الأسبوع المقبل بتخفيضات 20% عن السوق وذلك في 265 منفذا ثابتا ومتحركا ويخص قطاع الإنتاج منها 75 منفذا والباقي للزراعة المحمية وباقي قطاعات الوزارة.

منافذ وزارة الزراعة

وقال "الدسوقي "في تصريحات لـ"الدستور"، إنه سيتم طرح الأرز في المنافذ بـ28 جنيها واللحوم البلدية بـ330 جنيها وهي لحوم بلدية تابعة لقطاع الإنتاج من مزارع الوزارة، كما سيتم طرح لحوم برازيلية ودواجن أقل من السوق بنسبة 20% وضخ جميع السلع للمواطنين وعمل خيام رمضانية في الزراعات المحمية وضخ كميات كبيرة من السلع واللحوم بالتعاون مع جزارين الجيزة وتوفير المكونات والبقوليات تقل أسعارها عن السوق بنسبة 20% مع مراعاة قيام الوزارة بتوفير الكميات اللازمة طبقا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف أن المنافذ الثابتة والمتحركة موزعة على محافظات كفر الشيخ والقليوبية والجيزة والإسكندرية والمنيا وجنوب سيناء ومنفذ مديرية الزراعة بالقليوبية ببنها إلى جانب المنافذ الرئيسية في الدقي والهرم بالجيزة، مشيرا إلى أن هناك أسعار خاصة لعبوات الزيت المختلفة حسب أسعار الشركات يقل 20% عن السوق فسعر العبوة 700 جرام بـ55 جنيها بدلا من 70 جنيها وسعر الزجاجة بـ80و82 جنيها للتر، مشيرا إلى أن أسعار الزيت انخفضت 10% نتيجة انخفاض الدولار وذلك بنسبة 7و8 جنيه في الكيلو.



وأضاف أن الوزارة ستطرح كميات كبيرة من البصل بـ25 جنيها للكيلو، كما تطرح البطاطس بـ15 جنيها بتخفيضات تصل إلى 25% كما تطرح الخضر والفاكهة والعسل والمربات والحبوب بأسعار تنافسية ومخفضة تصل إلى 20% في جميع منافذ الوزارة سواء الثابتة أو المتحركة بجميع المحافظات.