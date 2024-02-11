عاجل.. شعبة الأرز تعلن موعد انخفاض الأسعار (فيديو)

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة القاهرة التجارية، أن الأرز متوافر في الأسواق.

وقال شحاتة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك انسيابية في توزيع الأرز بالتعاون مع الأجهزة المعنية والغرفة التجارية، مشيرا إلى أن أسعار الأرز شهدت انخفاضًا بسبب قرب حلول شهر رمضان وتجهيز شنط رمضان وموائد الرحمن.

وفيما يتعلق بالأسعار، أكد رئيس شعبة الأرز أن سعر كيلو الأرز يجب ألا يتجاوز 35 جنيهًا للدرجة العالية والمتميزة، موضحا أن الأرز يخرج من المضارب رسميًا بأسعار تتراوح بين 27 و30 جنيهًا حسب النوعية والدرجة.

وأشار إلى أن الإنتاج حاليًا يكفي، وهناك فائض من الأرز، والأسعار ليست مستقرة في بعض المناطق نتيجة لأسباب تتعلق بالسلاسل والمتاجر.