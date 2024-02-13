الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" ترصد تحضيرات قافلة مساعدات جديدة من التحالف الوطني لأهالي غزة

مساعدات
مساعدات

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن إطلاق قافلة المساعدات الإغاثية لغزة، تنطلق صباح اليوم، استعدادا لإرسالها الى رفح ثم غزة الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي. 

ورصد مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، زياد قاسم، استعدادات وتجهيزات الشاحنة، قائلًا:" أن القافلة سوف تنطلق بعد قليل وسوف وتضم المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية و5 سيارات إسعاف وأدوات مخيمات". 

وقال مراسل الفضائية، إن تجهيز الشاحنة يتم من خلال متطوعين، موضحًا أن محتويات ما يزيد عن 460 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية، بطاطين، وألحفة الشتاء، خيام، مياه معدنية، بمشاركة 34 كيانا ومؤسسة لتقديم المساعدات م نخلال التحالف الوطني. 

المساعدات الإغاثية من مصر إلي غزة 

جدير بالذكر أن المساعدات المصرية المقدمة إلى غزة، تمثل تقريبا 80‎%‎ من المساعدات التي تدخل القطاع، ومن التحالف الوطني بمفرده قدم نحو من 70‎%‎ من هذه المساعدات، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الكبرى.

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