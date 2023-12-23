السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إنجازات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى "فيديو"

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في توزيع المساعدات على المحتاجين في شتى المحافظات ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية.

وكشف التقرير عن تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية، وتم عمل قاعدة بيانات لـ37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقًا.

ورسم التحالف الوطني سياسات عمل الجمعيات الكبرى بشكل تشاركى تكاملى، والدخول في مشروعات مشتركة والتخطيط بشكل مسبق يضمن التكامل.

وأكد التقرير إنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن، ومراجعة ميزانية أعضائه من كافة الجهات الرقابية، وأن متوسط الخدمة المقدمة للفرد 400 جنيه، وأن متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للأسر 2000 جنيه.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اكسترا نيوز الجهات الحكومية

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