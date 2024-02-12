وزير الخارجية: مستوى الدمار وقتل المدنيين فى غزة غير مسبوق (فيديو)

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إننا نعمل على تعزيز المصالح الإقليمية المشتركة بين مصر وسلوفينيا.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته السلوفينية، اليوم الإثنين، أننا ناقشنا سبل دعم الطاقة والصادرات بين مصر وسلوفينيا، موضحًا أن دور سلوفينيا تجاه القضية الفلسطينية فعال للغاية، مشددا على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.

وأكد شكري، أن مستوى الدمار والقتل للمدنيين في غزة غير مسبوق، ونرفض بكل السبل تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.