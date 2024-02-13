باحث: مصر تمتلك كافة الأدوات التي تمكنها من التعامل مع كافة السيناريوهات

قال محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الموقف المصري تجاه ما يحدث في قطاع غزة، يرتكز على عدد من الثواب، أولها رفض مخططات تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية، والتأكيد على أن مصر تمتلك كافة الأدوات التي تمكنها من التعامل مع كافة السيناريوهات.

وأضاف محمد فوزى، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن السيادة المصرية والأمن القومي خط أحمر بالنسبة للدولة المصرية، والعالم بأكمله شاهد منذ بداية الأزمة على التحذيرات المصرية، حيث كانت مصر لها نظرة مستقبلية وأكدت على أن عدم وجود مقاربات فاعلة تقوم على مبادئ السلام العادل للتعامل مع القضية الفلسطينية، يؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي واستمرار حالة عدم الاستقرار.

جهود مصرية مستمرة لدعم القضية الفلسطينية

وأوضح الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن موقف الأحزاب أحد الملاحظات المهمة التي يمكن استقرائها في ثنايا هذه الحرب ليس فقط في الأيام الماضية ولكن منذ الـ7 من أكتوبر، وحتى اليوم يتمثل في الموقف المجتمعي والشعبي جنبًا إلى جنب مع الموقف الحزبي المساند للقيادة السياسية والإدارة المصرية فيما يتعلق بالتعامل مع هذه التطورات التي يشهدها قطاع غزة.