خبير سياسات دولية: جيش الاحتلال يائس ومهزوم وإسرائيل خسرت سمعتها أمام العالم

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، إن إسرائيل لم تستطع تحقيق أي انتصار منذ 7 أكتوبر، حيث قاومتها جماعة قليلة العدد قليلة التسليح استطاعت خلال فترة قصيرة أن تمثل مقاومة الشعب الفلسطيني وتنتصر على دولة ادعت أنها سبّاقة في العمل الاستخباراتي وأنها تمتلك جيشا محترفا.

وأضاف أشرف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن جيش الاحتلال هزم بحكومته اليائسة وهو مهزوم حاليًا، وأن إسرائيل خسرت نفسها وتطلق النار على نفسها كلما استمرت في قتل الفلسطينيين، حيث أنها خسرت سمعتها أمام العالم.

ليس هناك تهديد لمصر

وأوضح خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، أنه ليس هناك تهديدا لمصر، حيث إن مصر أقوى من إسرائيل، وتقدم كل ما تملك من السلام وتحافظ على أمنها القومي، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي قضية العالم الإسلامي وقضية العالم العربي للجميع ومصر لن تتأخر في تقديم المساعدات ولن تتأخر في تقديم الدعم السياسي والمعنوي لهذا الشعب.