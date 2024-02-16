الجمعة 16 فبراير 2024
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سياسي

البدوى: المرحلة الثانية من الحوار الوطنى فرصة للمشاركة فى رسم خارطة المرحلة

مجدي البدوي،
مجدي البدوي،

قال مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالمحور السياسي للحوار الوطني، إن انطلاق المرحلة الثانية للحوار الوطني تأتي في توقيتٍ مهم تتكالب فيه العديد من التحديات والظروف العصيبة على المستويين السياسي والاقتصادي، والتي تحتاج لتضافر الجهود وتوحيد رؤى العمل المشترك بين مختلف أطياف المجتمع من أجل تقديم حلول فعَّالة قابلة للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وأكد البدوي، في تصريحات خاصة، أن المرحلة الثانية للحوار ستتيح الفرصة من جديد لكل الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية، في مختلف المجالات، للمشاركة في رسم خارطة العمل المرحلة المقبلة، خاصة في الملف الاقتصادي لفتح مناقشات موسَّعة للوصول إلى مستهدفات تسهم في رفع معدلات النمو.

ولفت إلى أن اللجنة أعدَّت عددًا من التوصيات في كل الجلسات السابقة التي عقدتها على مدار الشهور الماضية، وتم رفعها لمجلس أمناء الحوار، وتتعلق بسبل مواجهة معوقات العمل الأهلي في مصر، وكذلك ملف التعاونيات، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبدأ بمناقشات موسَّعة في قانون العمل وسيكون له أولوية قصوى، نظرًا لأهميته وشموله لقطاع عريض من الفئات في مصر، ولذا؛ يحتاج لمناقشات موسَّعة، في ظل عجز القانون الحالي عن مواجهة مشكلات العاملين، والعراقيل التي وضعها القانون تقف حائل أمام العامل وشأنها أمام صاحب العمل.

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