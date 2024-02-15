رئيس "الغد" يوجه لجان الحزب بتجهيز رؤيتها استعدادًا لـ"الحوار الوطني"

عقد حزب الغد جلسة خاصة الأربعاء، لقيادات الحزب بناء على طلب المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب.

وأكد “موسى” خلال الاجتماع، أنه وضع شخصيا افكارا اقتصادية محددة مدروسة ومكتوبة للمساهمة فى دعم الدولة ومساندة الرئيس والحكومة فى الازمة الاقتصادية الحالية وأن على حزب الغد أن يقوم بدوره فى هذا الشأن.

وطالب رئيس الحزب، جميع اللجان وخاصة الاقتصادية، وممثلوا الحزب بالتنسيقية، بضرورة الانتهاء من وضع الأفكار التى قد تخدم الدولة فى هذه الظروف الصعبة، وسرعة إعداد ورقة المقترحات المجمعة بإسم الحزب.

وحضر اللقاء نواب رئيس الغد ومساعدوه ورؤساء لجان الحزب وكبار ممثلى الحزب بالتنسيقية وأمين الشباب المركزى وأمينة المرأة المركزية.

