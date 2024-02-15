الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس "الغد" يوجه لجان الحزب بتجهيز رؤيتها استعدادًا لـ"الحوار الوطني"

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

عقد حزب الغد جلسة خاصة الأربعاء، لقيادات الحزب بناء على طلب المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب.

وأكد “موسى” خلال الاجتماع،  أنه وضع شخصيا  افكارا اقتصادية محددة مدروسة ومكتوبة للمساهمة فى دعم الدولة ومساندة الرئيس والحكومة فى الازمة الاقتصادية الحالية وأن على حزب الغد أن يقوم بدوره فى هذا الشأن.

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رئيس حزب الغد يرشح بعض القيادات والخبراء لعضوية الهيئة العليا للحزب

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رئيس حزب الغد: تنفيذ توصيات الحوار الوطنى يؤكد أهمية دور الأحزاب السياسية

وطالب رئيس الحزب، جميع اللجان وخاصة الاقتصادية، وممثلوا الحزب بالتنسيقية، بضرورة الانتهاء من وضع الأفكار التى قد تخدم الدولة فى هذه الظروف الصعبة، وسرعة إعداد ورقة المقترحات المجمعة بإسم الحزب.

وحضر اللقاء نواب رئيس الغد ومساعدوه ورؤساء لجان الحزب وكبار ممثلى الحزب بالتنسيقية وأمين الشباب المركزى  وأمينة المرأة المركزية.
 

حزب الغد المهندس موسي مصطفي موسي الأزمة الاقتصادية الحكومة التنسيقية

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