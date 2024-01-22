رئيس حزب الغد: تنفيذ توصيات الحوار الوطني يؤكد أهمية دور الأحزاب السياسية

قال المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد أن تأكيد الحكومة على تنفيذ توصيات الحوار الوطني يؤكد على مدى أهمية ودور الأحزاب السياسية وأن مقترحاتهم في الحوار كانت هامة ولها رؤية شاملة

وأعلن موسى مصطفى، في بيان له، أنه لابد من أن تكون البداية من الملف الاقتصادي ومقترحاته لأن الاقتصاد في العالم بأسره يمر بمرحلة مخاض صعبة جدا حيث الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة ربما هي الأصعب تاريخيا.

و شدد موسى مصطفى على أن لولا توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي بالاهتمام بالحياة السياسية والحزبية وضرورة الاهتمام بالحوار الوطني لما نجح الحوار ثم بداية تنفيذ التوصيات.