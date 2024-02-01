الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الغد يرشح بعض القيادات والخبراء لعضوية الهيئة العليا للحزب

المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى،

 

قرر المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد ترشيح بعض القيادات والخبراء والقيادات الشابة بالحزب لعضوية الهيئة العليا للحزب تمهيدا لضمهم لعضوية الهيئة.

وأكد المهندس  موسى، انه سيتقدم رسميا للهيئة العليا فى اجتماعها القادم بترشيحات مهمة  لقيادات كبيرة وقيادات شابة   إنضمت للحزب بعد انتخابات الهيئة العليا الاخيرة فى العام 2020 ولم يكن لها حظ حضور الانتخابات السابقة للهيئة حيث انضمت للحزب بعدها.

وأضاف" موسى" أن المادة 73 من لائحة الحزب، تعطى الحق لرئيس الحزب فى ترشيح  قيادات وخبراء كبار وقيادات شبابية وشخصيات عامة مهمة  لعضوية الهيئة العليا واخذ موافقة مكتب الهيئة علي تعيينهم. 

ويذكر أن المادة 73 من لائحة الغد تحدد عدد المنتخبين والمعينين فى الهيئة العليا للحزب بحد أقصى 90 عضوا.

 

على صعيد آخر قال محمد شحاته عضو أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، إن قرار استئناف المرحلة الثانية من الحوار الوطني الفترة المقبلة، بعد إعلان مجلس الأمناء ذلك رسميا، يؤكد على قيمة ما قدمه الحوار الوطني للمناخ العام في مصر والنظر إلى مختلف القضايا. 

ونوه شحاته، في تصريح صحفي له اليوم، بالاستجابة لدعوة الرئيس السيسي مؤخرًا، بأن يركز الحوار الوطني، خلال مرحلته الثانية على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها  الاقتصاد المصري، قائلا: القضية الاقتصادية تشغل بال الجميع الآن، وهى أولوية للدولة في ظل تداعيات عالمية وزيادة معدلات التضخم ومجابهة تحديات اقتصادية هائلة.

وتوقع محمد شحاته، أن يكون الحوار الوطنى فعالا، ويستطيع الوصول لنتائج خاصة عندما تحظى النتائج الصادرة عنه بتوافق. مشيرا إلى أن الحوار الوطني لا يصادر حق الحكومة ولا مجلس النواب، وانما هو مظلة وآلية وطنية تجمع أفضل الكوادر وتستمع لأفضل الأفكار وتطرح أفضل الحلول الممكنة فى المجتمع المصرى أمام مؤسسات الدولة وترفعها للسلطة التنفيذية.

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