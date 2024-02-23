الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدبولى: الصفقة الاستثمارية هى الأضخم فى تاريخ الاستثمار الأجنبى المباشر بمصر

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى تعتبر الأضخم في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر بجمهورية مصر العربية، الخاصة بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي في مصر.

وأضاف "مدبولي" اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي عقب مراسم توقيع شراكة استثمارية كبرى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدراية الجديدة، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن تنمية مشروع رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052 الذي وضعته الدولة وتنفذه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

وأكد أنه منذ تولي الرئيس السيسي مهامه وهو يعمل على هذا المشروع العملاق بتنمية مصر وخلق وإنشاء الجمهورية الجديدة.

الصفقة الاستثمارية الكبرى استثمار اجنبي مصر مدنية رأس الحكمة الساحل الشمالى التنمية العمرانية النيران الرئيس عبدالفتاح السيسي

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