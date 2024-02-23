الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الزناتى: اهتمام "المتحدة" بمحتوى الطفل ترجمة لمشروع الدولة ببناء الإنسان

حسين الزناتي
حسين الزناتي

قال الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة "علاء الدين"، إن اهتمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمحتوى الطفل ترجمة لمشروع الدولة المصرية ببناء الإنسان المصري والوعي لديه، ورسالة ثقافية توعوية مطلوبة من كل وسائل التنشئة، وفي مقدمتها الإعلام وصحافة الطفل.

وأضاف الزناتي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر قناة "dmc"، أن مجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واضح جدًا في مشروعها الكبير لدعم الأجيال المقبلة الذي يبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة، مشيرًا إلى أن هذا الجيل يحتاج إلى هذا المحتوى لما يواجهه من تحديات قيمية ومفاهيم يتم بثها عبر الفضاء المفتوح حاليًا.

وتابع: "لا شك أن هناك الكثير من المحاولات للغزو الثقافي لعقول أطفالنا وشبابنا، فلا بد من مقاومته بهذا الشكل من المحتوى، ومن هنا تأتي أهمية هذا المشروع الذي تقوم به المتحدة لمحتوى الطفل".

مجلة علاء الدين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية محتوى الطفل 8 الصبح DMC الطفولة المبكرة الدولة المصرية صحافة الطفل

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