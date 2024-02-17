السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"دراما المتحدة".. تنوع وثراء فى المسلسلات الرمضانية يناسب كل فئات المجتمع (فيديو)

المتحدة
المتحدة

استعرض برنامج "السفيرة عزيزة" والمذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، تقرير فيديو بعنوان "دراما المتحدة" في شهر رمضان المبارك.

وقال التقرير، إن هناك تنوعا وثراء في المسلسلات الرمضانية يناسب كل فئات المجتمع، موضحًا أن هناك مجموعة كبيرة من 18 مسلسلا وأهم مسلسل تاريخي هو "الحشاشين".

وأشار التقرير، إلى أن كريم عبدالعزيز بطل مسلسل الحشاشين، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وهو عبارة عن فرقة إرهابية متطرفة في الزمن القديم، وكان يشار لها "القتلة".

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