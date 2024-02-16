كرم جبر: مصر وليبيا تعملان على حلحلة الأزمة الليبية

علق الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، على الجهود الدبلوماسية المصرية في دعم الأمن القومي المصري، موضحًا دور مصر في دعم القضية الفلسطينية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الجمعة: "بدأنا نجني ثمار ملف العلاقات الخارجية القومية مع دول العالم".

وأضاف أن استقرار الأوضاع في ليبيا يستفيد منه الأمن القومي المصري، موضحًا أن تصريح الرئيس السيسي بوضع خط أحمر في ليبيا كان له أثر كبير في استقرار المنطقة.

وأشار إلى أن مصر وليبيا تعملان على حلحلة الأزمة الليبية.