الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كرم جبر: مصر وليبيا تعملان على حلحلة الأزمة الليبية

كرم جبر
كرم جبر

علق الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، على الجهود الدبلوماسية المصرية في دعم الأمن القومي المصري، موضحًا دور مصر في دعم القضية الفلسطينية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الجمعة: "بدأنا نجني ثمار ملف العلاقات الخارجية القومية مع دول العالم".

وأضاف أن استقرار الأوضاع في ليبيا يستفيد منه الأمن القومي المصري، موضحًا أن تصريح الرئيس السيسي بوضع خط أحمر في ليبيا كان له أثر كبير في استقرار المنطقة.

وأشار إلى أن مصر وليبيا تعملان على حلحلة الأزمة الليبية.

مواد متعلقة

رعاية العمالة غير المنتظمة: المنصة الإلكترونية تهدف تسهيل الإجراءات ودقة البيانات

محلل فلسطينى: إدارة بايدن لا تمارس ضغطًا كافيًا لإجبار "نتنياهو" على التراجع

"القرموطى" يرد على الشائعات التى يطلقها البعض ضد الدولة المصرية

برلمانى: النسخة الثانية من الحوار الوطنى تأكيد لنجاح "الأولى"

أستاذ علاقات دولية: مصر حائط الصد الأول فى الدفاع عن القضية الفلسطينية

نائب رئيس حزب المؤتمر يكشف عن مقترحاتهم للملف الاقتصادى بالحوار الوطنى

على الحجار يكشف تفاصيل مشروع 100 سنة غُنا

فى رفح الفلسطينية.. نازحون يلعبون مباريات للكرة الطائرة للتخفيف من مآسيهم

الأكثر قراءة

عاجل| سوزى الأردنية فى قبضة الأمن.. مصادر تكشف كواليس مأمورية الآداب لضبطها

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

اقتحام معبر رفح.. 4 حقائق عن «الفيديو المزعوم»

مصادر: لا صحة لاقتحام معبر رفح.. والشرطة الفلسطينية تؤمن دخول المساعدات

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

تعرف على عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح