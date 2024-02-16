محلل فلسطينى: إدارة بايدن لا تمارس ضغطًا كافيًا لإجبار "نتنياهو" على التراجع

قال الدكتور عبدالمهدى مطاوع المحلل السياسى الفلسطيني، إن الجهة الوحيدة القادرة على فرض الهدنة على نتنياهو، هي الإدارة الأمريكية، مؤكدًا أن إدارة بايدن لا تمارس ضغطًا كافيًا يجبر نتنياهو على التراجع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر قناة "DMC"، مساء اليوم الجمعة، أن الزيارة السرية لمدير المخابرات الأمريكية لإسرائيل، تم الإعلان عنها، وقبلها كانت هناك مكالمة بين بايدن ونتنياهو وتم تسريب أجزاء منها.

وتابع: "خرج نتنياهو يرد عبر الإعلام على مطالب بايدن، وأكد أنه لن يقبل أي التزام بإقامة دولة فلسطينية".

ولفت إلى أن نتنياهو يُراهن على أمرين، الأول أن حظوظ ترامب وفق استطلاعات الرأي الأمريكية أوفر حظًا من بايدن في الانتخابات المقبلة، والثاني أن الشارع الإسرائيلي يدعم اليمين المتطرف.