رعاية العمالة غير المنتظمة: المنصة الإلكترونية تهدف تسهيل الإجراءات ودقة البيانات

كشفت الشيماء عبدالله كمال، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، عن تفاصيل إنشاء المنظمة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الجمعة، إن إنشاء المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة يهدف إلى ميكنة كافة الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة سواء فنيًا أو ماليًا أو قواعد البيانات.

وأضافت أنه من ضمن تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة والتحول الرقمي الذي تهدف له الجمهورية الجديدة لميكنة كافة الخدمات المقدمة من كل الوزارات.

وأشارت إلى أن صاحب العمل لكي يفتح ملفًا للعمالة غير المنتظمة، يضطر للتوجه للمحافظة التي بها مقر الأعمال، ويضطر للسفر، إلا أن المنصة عالجت ذلك، برفع كافة المستندات الخاصة بالعمالة وتسجيل بياناتهم إلكترونيًا، ما يؤدي لسهولة وتيسير الإجراءات، ودقة البيانات والمعلومات.

وأوضحت أن تسجيل العمالة غير المنتظمة من خلال طريقين، أحدهما عبر المقاول أو صاحب العمل، بتسجيلهم على المشروع، أو الحصر عن طريق مفتشي التفتيش والسلامة والصحة المهنية، ينزلون مواقع العمل في المشروعات الكبرى والقومية في الميادين.