"التحالف الوطني" ينظم قافلة لتوزيع مواد غذائية للأسر المستحقة في محافظة القليوبية

نظم التحالف الوطني قافلة لتوزيع مواد غذائية للأسر المستحقة في مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وقالت تغريد وحيد، مدير فرع مصر الجديدة بنشاط مساعدات جمعية رسالة، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، نظمنا فعالية شنط الخير هدفها التوزيع علي الأسر المستحقة الشنط الغذائية التي يحتاجها المواطنين طوال شهر رمضان.

وأضاف أن التحالف يحاول الوصول لأكبر عدد من الاسر الأكثر احتياجًا في القرى النائية والبعيدة عن الأقاليم.

وأضافت ان التحالف ينظم الشنط في فرع القاهرة بجانب 7 محافظات من خلال تعبئة الرز والمكرونة والعدس وتوزيعها من خلال خطوط سير عبر 60 متطوعا.