أحمد عبد الباسط: علينا دعم المنتخب لأنه أكبر من حسام وصلاح

قال الإعلامي والناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، إن الشارع والإعلام الرياضي يتحدث فقط عن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون": "الناس زانقنة كابن حسام في خانة محمد صلاح، طبيعي اسم محمد صلاح مغري لأنه بيعلي نسب مشاهدات، وعشان كده الإعلام دائما مستغل تصريجات حسام حسن عن محمد صلاح، قبل توليه القيادة الفنية للمنتخب".

وأكد أن حسام حسن شخصية كبيرة ومدير فني منذ فترة طويلة، ومحمد صلاح نجم عالمي، ولكن لا أحد أكبر من المنتخب، متابعا: "ليه بنتكلم بس عن ازاي حسام حسن هيعامل محمد صلاح؟، ليه منتكلمش على مستقبل المنتخب، وندعم حسام حسن".

ولفت إلى أن هناك فرق بين حسام حسن الناقد الرياضي، والمدير الفني للمنتخب، كل مرحلة ولها طبيعتها، منوها أنه يعرف قيمة محمد صلاح جيدا وأهمية وجوده في المنتخب.

وأردف: "لاعبو المنتخب كلهم نجومك كبار، وهم صفوة اللاعبين في مصر، فبلاش كل شوية نتكلم فقط على محمد صلاج، لأن في نجوم كتير في المنتخب".

وأكد عبد الباسط، أن محمد صلاح يعرف جيدا قيمة تي شيرت منتخب مصر، منوها أن كل من تجنى على وطنية محمد صلاح يجب أن يفكر قبل أن يتكلم، لأن صلاح لم يتكاسل وهو بالفعل مصاب بدليل أنه لم يشارك حتى الآن مع فريقه ليفربول.

وواصل: "كابتن محمد صلاح وصل له ما قاله إبراهيم حسن عنه، ووصل له أن الجهاز الفني يقدره جيدا".

ووشدد على ضرورة دعم حسام حسن في القيادة الفنية للمنتخب، منوها أن معدل الأعمال كبير في المنتخب، وحسام حسن أمامه مهمة كبيرة في انتقاء لاعبين جدد وعلينا دعمه وتحمل النتائج.