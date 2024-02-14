الرئيس السيسى: أؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع تركيا

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط، مؤكداً التطلع للبناء عليها.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي يزور القاهرة، اليوم الأربعاء: “نتطلع لتسوية الخلافات القائمة بين الدول بالمنطقة ليتسني لنا جميعاً التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة”.

وأضاف: "أؤكد مرة أخرى على الترحيب بالرئيس التركي ونفتح صفحة جديدة بين بلدينا، أؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع تركيا".