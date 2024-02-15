جابر القرموطى: أى "فلانتين داى" والعالم كله يبكى من أجل فلسطين

علق الإعلامي جابر القرموطي، على احتفال العالم بيوم عيد الحب "الفلانتين داي".

وقال، خلال تقديم برنامجه "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الخميس: "أي فلانتين داي والعالم كله يبكي من أجل فلسطين".

وأضاف القرموطي: "أي عيد حب وعدد الشهداء والجرحي في فلسطين تجاوز الـ100 ألف؟".

وتابع: "كيف نحتفل بعيد الحب والعالم كله يبكي من أجل فلسطين؟ إسرائيل ما زالت مسيطرة بشرها على عالم خالٍ من الرحمة والحب".

من جانبها حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من توقف مولدات الكهرباء في مجمع ناصر الطبي، بسبب نفاذ الوقود خلال 24 ساعة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألفا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.