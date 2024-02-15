جمال بيومي: الاتفاقيات الموقعة في زيارة رئيس البرازيل سيتم البناء عليها

علق السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى مصر.

وقال جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة دي إم سي، إن زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى مصر مهمة للغاية وتعوض ما فاتنا من تعاون اقتصادي، مشيرا إلى أن مصر لديها تواجد جيد في البرازيل وأيضا مواطني البرازيل يقدرون مصر للغاية ويقبلون على الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف أن انضمام لمصر لاتفاقية منطقة تجارة حرة مع مجموعة من دول امريكا الجنوبية والبرازيل والانضمام لمجموعة البريكس سيؤدي لزيادة كبيرة في الاستثمارات والتبادل التجاري، موضحا أن مساحة البرازيل تعادل مساحة أوروبا الغربية مجتمعة وكلها مزايا.

وتابع: "عدد الاتفاقيات الموقعة في زيارة الرئيس البرازيلي لمصر سيتم البناء عليها وعايزين مصر للطيران تطلع برحلات طيران في خط مباشر للبرازيل وده مكلف ولكن دور الحكومة تدعم وتغزي الخطوط في هذه المنطقة"، مؤكدا أن مجالات التعاون بين البلدين كبيرة ولكن نحتاج الجلوس والتنسيق.