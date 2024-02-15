الزراعة: توقيع مذكرة لسهولة توريد اللحوم من البرازيل يضمن مزيد من الأمن الغذائي

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك مذكرة تفاهم لسهولة توريد كميات من اللحوم من البرازيل لمصر، موضحا أن هذه اتفاقية مهمة وقد تكون سببا في زيادة المعروض، مشيرا إلى أن هناك علاقات تجارية بين البرازيل ومصر تتجاوز 3.4 مليار دولار تشمل الفواكه والخضار والأسمدة ونستورد منهم منتجات منها اللحوم وحبوب مثل الذرة والصويا.

وأضاف محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، أن توقيع مذكرة تفاهم لسهولة توريد كميات من اللحوم من البرازيل، سيضمن مزيد من الأمن الغذائي المصري، موضحا أننا نستورد من البرازيل كميات كبيرة من المواد وهي تعتبر بوابة مصر في امريكا اللاتينية وأيضا مصر بوابة البرازيل لأفريقيا.

وتابع: "عندنا إنتاج كبير من اللحوم ولدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن ونقترب من الاكتفاء الذاتي في الأسماك ونقوم على إنتاج اللحوم وفي زيادة طلب متوقعة الفترة المقبلة عملنا على استيراد لأكثر من 154 ألف رأس ماشية منهم 120 بغرض التربية وتدخل في المزارع المصرية وهذا السياسة تضمن زيادة من الكميات المعروضة من اللحوم وتحقيق استقرار في الأسعار".