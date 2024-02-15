مسعود شومان لـ"الشاهد": المرأة هى الكنز الأكبر فى التراث الشعبى المصرى

قال مسعود شومان، الباحث في مجال التراث الشعبي، إنه مع الأسف الشديد تم فقد جزء كبير من التراث الشعبي المصري لعدم التعاون والاعتناء مع من يقومون بغناء وطرح هذا اللون الشعبي الجذاب، وذلك على الرغم من أن هذا التراث يمثل الشخصية المصرية بكل جوانبها وأشكالها.

وأكد مسعود شومان، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، المرأة هي الكنز الأكبر في التراث الشعبي المصري.

وأضاف: "في المجتمع الشعبي المصري، وهي مرجعه الثقافة منذ بواكير الطفولة من أول الغناء للمولود وهي في مرحلة الحمل، وهناك غناء للطفل في بطن الأم، وعشان كده الناس التي فقدت هذه الأغنية أولادهم طلعوا ودانهم بايظة لا يوجد بها مزيكا بتغني من أول شهري وجعلي ضهري وتقعد تغني لحد الشهر التاسع، وبعد الميلاد في أغاني للسبوع وبعد كده في أغاني للولد تختلف عن أغاني البنت، وبعد كده أغاني الكتاب والمدرسة والمناسبات ورمضان وأغاني خلع السنة، وكل هذه نصوص تعقل للأطفال عبر الأمهات، فهي حاملة التراث والموروث الشعبي".

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.