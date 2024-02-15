الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مسعود شومان لـ"الشاهد": المرأة هى الكنز الأكبر فى التراث الشعبى المصرى

مسعود شومان
مسعود شومان

قال مسعود شومان، الباحث في مجال التراث الشعبي، إنه مع الأسف الشديد تم فقد جزء كبير من التراث الشعبي المصري لعدم التعاون والاعتناء مع من يقومون بغناء وطرح هذا اللون الشعبي الجذاب، وذلك على الرغم من أن هذا التراث يمثل الشخصية المصرية بكل جوانبها وأشكالها.

وأكد مسعود شومان، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، المرأة هي الكنز الأكبر في التراث الشعبي المصري.

وأضاف: "في المجتمع الشعبي المصري، وهي مرجعه الثقافة منذ بواكير الطفولة من أول الغناء للمولود وهي في مرحلة الحمل، وهناك غناء للطفل في بطن الأم، وعشان كده الناس التي فقدت هذه الأغنية أولادهم طلعوا ودانهم بايظة لا يوجد بها مزيكا بتغني من أول شهري وجعلي ضهري وتقعد تغني لحد الشهر التاسع، وبعد الميلاد في أغاني للسبوع وبعد كده في أغاني للولد تختلف عن أغاني البنت، وبعد كده أغاني الكتاب والمدرسة والمناسبات ورمضان وأغاني خلع السنة، وكل هذه نصوص تعقل للأطفال عبر الأمهات، فهي حاملة التراث والموروث الشعبي".

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

مواد متعلقة

أحمد عبدالباسط: علينا دعم المنتخب لأنه أكبر من حسام وصلاح

الباز: مصر تتعامل بدبلوماسية مرنة مع القضية الفلسطينية

الزراعة: توقيع مذكرة لسهولة توريد اللحوم من البرازيل يضمن مزيد من الأمن الغذائي

الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس وتحذر من تخفيف الملابس: "احنا لسه فى الشتا"

البيت الأبيض: مدينة أفدييفكا الأوكرانية معرضة لخطر السقوط فى أيدي الروس لهذا السبب

جابر القرموطى: أى "فلانتين داى" والعالم كله يبكى من أجل فلسطين

التنمية المحلية: رفع مياه الأمطار والتراكمات من الشوارع الرئيسية فى المحافظات

جمال بيومي: الاتفاقيات الموقعة في زيارة رئيس البرازيل سيتم البناء عليها

الأكثر قراءة

عاجل.. "كوبونات للسلع الغذائية توزع فى رمضان".. الغرف التجارية تزف بشرى سارة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عاجل.. ثنائيات رمضان.. نجاح الأعوام السابقة يدفع النجوم لتكرار تجربة التعاون فى دراما 2024

القبض على فتاة التيك توك سوزى الأردنية بمنطقة الساحل

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

عاجل.. كبير الأثريين: رفض ترميم "منكاورع" كان متوقعًا وطريقة العرض سبب فشله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى