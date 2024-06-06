عاجل.. الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات عسكرية

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أمس الأربعاء، تنفيذها ثلاث عمليات عسكرية في البحر الأحمر وبحر العرب.

وقال الحوثيون في بيان إنهم استهدفوا كلا من السفينتين "روزا" و"فانتاج دريم" في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأضاف البيان أنه جرى استهداف السفينة الأمريكية "ميرسك سيليتار" بعدد من الطائرات المسيرة شرقي بحر العرب.

ويهاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران السفن قبالة سواحل اليمن منذ أشهر قائلين إنهم يشنون الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين الذين يقاتلون إسرائيل في غزة.

وأجبرت تلك الهجمات شركات الشحن على تغيير مسار السفن ولجأت إلى سلك طريق أطول وأكثر تكلفة حول جنوب إفريقيا، كما أثارت الهجمات المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة حماس مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.