الجمعة 16 فبراير 2024
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مسعود شومان لـ"الشاهد": استعادة الشخصية المصرية التى فقدناها يكون من خلال الأغانى الشعبية

مسعود شومان
مسعود شومان

قال مسعود شومان، الباحث في مجال التراث الشعبي، إن استعادة جزء من الشخصية المصرية التي فقدناها يكون من خلال استعادة الأغاني الشعبية.

وأكد مسعود شومان، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، المرأة هي الكنز الأكبر في التراث الشعبي المصري، وأن المرأة المصرية هي أول من غنت لطفلها وهو جنين في بطنها.

وأضاف: "لو عايزين نستعيد جزء من الشخصية المصرية التي فقدنها لابد أن نستعيد الأغاني الشعبية، والاستعادة هنا حفاظًا على أولادنا والحرص على تدريسها في المدراس، وهناك ناس هتقول إن دي أغاني أدنى وفي مرتبة أقل، ولكن أنا أرد عليهم وأقول لهم قول صفي الدين الحجي، في القرن الرابع الهجري، وهنا إشارة للحلو والغلو، فيقول حلال الإعراب بها حرام، وصحة اللفظ بها سقام، ويزداد حسنها إذا زادت خلاعة، وتضعف صنعتها إذا أوضعت من النحو صناعة، فهو السهل الممتنع، وإذا لم نعلم أبناء إزاي الأم ترقص ابنها وتغني له وهو بينام، كل دي رئات ثقافية عندما سيكبر الولد سيسأل عن كل هذه الأشياء".

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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