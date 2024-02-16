أستاذ علاقات دولية: مصر حائط الصد الأول فى الدفاع عن القضية الفلسطينية

علق الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، موضحًا الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر قناة "DMC"، مساء اليوم الجمعة، إن الموقف المصري على مر التاريخ كان داعمًا ومؤكدًا على ثوابت مصر في سياستها الخارجية لدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف أن 7 أكتوبر كان حدثًا كاشفًا لرغبات إسرائيل في استغلال الحدث لتنفيذ مخططها والسعى بكل قوة لتصفية القضية الفلسطينية، ولكن ثبات الموقف المصرى وتأكيدها مرارًا وتكرارًا أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وتحرك القيادة المصرية منذ اللحظة الأولى ما جعل هناك تغيرًا حقيقيًا في الموقف الدولي.

وأوضح أن القاهرة ومنذ اللحظة الأولى نجحت في كسر الحصار على قطاع غزة وفرض إرادتها على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حيث كان هناك تعنت إسرائيلي واضح في إدخال المساعدات لقطاع غزة، ما جعل الرئيس الأمريكي يشيد بالموقف المصري، وذلك قبل التصريحات غير المتزنة الأخيرة.

ولفت إلى أن النوايا الإسرائيلية أصبحت ظاهرة بشكل فج، فكل تصريحات المسئولين الإسرائيليين تؤكد بكل قوة عدم رغبتهم إنهاء هذه الحرب، إلا بتحقيق انتصار زائف والبحث عن كيفية هدم قيام دولة فلسطينية، باعتبار أن هناك تحركات كثيرة وتصريحات غير متزنة من المسئولين الإسرائيليين، مؤكدًا أن الهدف الأسمى لإسرائيل هو تفكيك القضية الفلسطينية، ومصر هي حائط الصد الأول في الدفاع عن القضية الفلسطينية.