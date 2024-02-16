نائب رئيس حزب المؤتمر يكشف عن مقترحاتهم للملف الاقتصادي بالحوار الوطني

كشف الدكتور مجدى مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، عن استعدادات الأحزاب للمرحلة الثانية من الحوار الوطني والملف الاقتصادي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر قناة "DMC"، مساء اليوم الجمعة، إنه تم عقد أكثر من لقاء تمهيدي وتحضيري لتقديم الملف الاقتصادى، وتم تقديمه لمجلس أمناء الحوار الوطني.

وأضاف أن الملف شمل التركيز على ملف الاستثمار في السياحة، ولا سيما السياحة العلاجية، فمصر من البلاد المتميزة من خلال جوها وبحارها والآبار والعيون الطبيعية، وتم تقديم الملف بشكل مكثف بحلول تشريعية وتنفيذية.

وأوضح أن الملف يشمل الاستثمار وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتسهيلها على المستثمر المصري والأجنبي بدلا من الروتين والبيروقراطية.

ولفت إلى أن الملف يشمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي تسبب في ثورة صناعية كبيرة في الهند وتايوان وتايلاند وباكستان واليابان، مع الاهتمام بالصانعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يقلل من عدد البطالة، حتى نصل أن يكون هناك مصانع صغيرة في القرى والمدن والمنازل.

وذكر أن الملف شمل رؤية ومقترحات مختصين في النواحي البنكية والمالية، لتوفير العملة الصعبة، مردفا: "قدمنا ملف متكامل وجاهزون لدعوة مجلس الأمناء في الحوار في هذه النقاط".