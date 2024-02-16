ضياء رشوان: زيارة رئيسى تركيا والبرازيل رسالة لكل من يهمة الأمر

رد الإعلامي ضياء رشوان، رئيس الهئية العامة للاستعلامات، على تقارير إعلامية تزعم إقامة منطقة لإيواء فلسطينيين من غـزة في سيناء.

وقال رشوان، خلال تقديم برنامجه "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن زيارة رئيسي تركيا والبرازيل رسالة لكل من يهمة الأمر، بأن مصر سياستها الخارجية ومواقفها الداخلية تتمتع بعلاقات طيبة مع الدول وتسير في الطريق الصحيح.

وأضاف أن الاجتماعات أكدت الإدانة الكاملة للعدوان الإسرائيلي على غزة، والسعي الدائم لوقف إطلاق النار بما يشمله من حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما تؤكد عليه مصر دائمًا.

وتابع: "ده شىء يضاف إلى تأكيد ما تقوم به مصر، الرئيسان التركي والبرازيلي أكدا تطابق مواقفهما مع مواقف مصر بشأن غزة، كما أكدا الإشادة بالموقف المصري، خصوصا ما يخص الوقوف الحاسم ضد تهجير الفلسطينيين".