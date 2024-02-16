الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أكمل نجاتى: إصدار عملة رقمية وطنية يواجه تداول العملات الأجنبية بالسوق السوداء

النائب أكمل نجاتى
النائب أكمل نجاتى

علق النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على إصدار البنك المركزي للعملة الرقمية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الجمعة، إن البنك المركزي أصدر تقريرًا عام 2021 تناول إجراءات الشمول والاستقرار المالي، ومن بينها إصدار عملة وطنية رقمية، وفقًا للتوجه العالمي للبنوك المركزية.

 وأوضح أنها أداة من أدوات الاستقرار والشمول والشفافية المالية التي تساعد على عملية التحكم في تداول العملة وتغييرها من محلية لأجنبية.

وأضاف أن ذلك يكون جزءًا مهمًا في مصر لمواجهة السوق السوداء للعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن هناك موجة ظهرت خلال العشر سنوات الماضية، باستثمار المواطنين في العملات المشفرة مثل البيتكوين والتي لا تصدرها البنوك وفيها رقابة، وحدثت بها سرقات ونصب دولي، أما العملة الرقمية فآمنة وتمنع تزوير العملة وتساعد الدول التي تقوم بتجارة بينية بالعملات المحلية.

ولفت إلى أن العملة الرقمية نفس العملة ولكنها على محفظة إلكترونية، مشيرًا إلى أن هناك تطبيقات كثيرة مؤمنة وصادرة عن البنك المركزي، ونتبادل من خلاله ونقوم بتحويلات عملة محلية بين المواطنين العاديين، وهناك تقدم تكنولوجي يعطي أمانًا أكثر ويسهل الإجراءات، ومهم في مكافحة الفساد.

مواد متعلقة

رعاية العمالة غير المنتظمة: المنصة الإلكترونية تهدف تسهيل الإجراءات ودقة البيانات

محلل فلسطينى: إدارة بايدن لا تمارس ضغطًا كافيًا لإجبار "نتنياهو" على التراجع

"القرموطى" يرد على الشائعات التى يطلقها البعض ضد الدولة المصرية

برلمانى: النسخة الثانية من الحوار الوطنى تأكيد لنجاح "الأولى"

أستاذ علاقات دولية: مصر حائط الصد الأول فى الدفاع عن القضية الفلسطينية

نائب رئيس حزب المؤتمر يكشف عن مقترحاتهم للملف الاقتصادى بالحوار الوطنى

على الحجار يكشف تفاصيل مشروع 100 سنة غُنا

فى رفح الفلسطينية.. نازحون يلعبون مباريات للكرة الطائرة للتخفيف من مآسيهم

الأكثر قراءة

عاجل| سوزى الأردنية فى قبضة الأمن.. مصادر تكشف كواليس مأمورية الآداب لضبطها

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

اقتحام معبر رفح.. 4 حقائق عن «الفيديو المزعوم»

مصادر: لا صحة لاقتحام معبر رفح.. والشرطة الفلسطينية تؤمن دخول المساعدات

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

تعرف على عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح