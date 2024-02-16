أكمل نجاتى: إصدار عملة رقمية وطنية يواجه تداول العملات الأجنبية بالسوق السوداء

علق النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على إصدار البنك المركزي للعملة الرقمية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الجمعة، إن البنك المركزي أصدر تقريرًا عام 2021 تناول إجراءات الشمول والاستقرار المالي، ومن بينها إصدار عملة وطنية رقمية، وفقًا للتوجه العالمي للبنوك المركزية.

وأوضح أنها أداة من أدوات الاستقرار والشمول والشفافية المالية التي تساعد على عملية التحكم في تداول العملة وتغييرها من محلية لأجنبية.

وأضاف أن ذلك يكون جزءًا مهمًا في مصر لمواجهة السوق السوداء للعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن هناك موجة ظهرت خلال العشر سنوات الماضية، باستثمار المواطنين في العملات المشفرة مثل البيتكوين والتي لا تصدرها البنوك وفيها رقابة، وحدثت بها سرقات ونصب دولي، أما العملة الرقمية فآمنة وتمنع تزوير العملة وتساعد الدول التي تقوم بتجارة بينية بالعملات المحلية.

ولفت إلى أن العملة الرقمية نفس العملة ولكنها على محفظة إلكترونية، مشيرًا إلى أن هناك تطبيقات كثيرة مؤمنة وصادرة عن البنك المركزي، ونتبادل من خلاله ونقوم بتحويلات عملة محلية بين المواطنين العاديين، وهناك تقدم تكنولوجي يعطي أمانًا أكثر ويسهل الإجراءات، ومهم في مكافحة الفساد.