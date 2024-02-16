كرم جبر: الرئيس السيسى طبق العدالة التصالحية وهو ما ساعد على لم شمل المجتمع

علق الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على الجهود الدبلوماسية المصرية في دعم الأمن القومي المصري، موضحًا دور مصر في دعم القضية الفلسطينية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الجمعة: "العلاقات الجديدة بين مصر وتركيا ستعمل على استعادة الأمن في ليبيا".

وأضاف أن رفع التعاون بين مصر وتركيا إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية سيعود بالنفع على البلدين.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طبق العدالة التصالحية، وهو ما ساعد على لم شمل المجتمع.