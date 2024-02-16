الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حالة غضب.. مسلسل جديد لمنصة watch it فى رمضان 2024

مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب

أعلنت مقدمة برنامج "أون ست" والمُذاع عبر فضائية "أون" عن دليل مسلسلات الشركة المتحدة في شهر رمضان عبر منصة watch it.

وقالت مقدمة البرنامج: "نعلن اليوم عن مسلسل لحظة غضب، وظهرت صبا مبارك على البوستر، في حالة خوف، بينما ظهر محمد شاهين في لوك مختلف، وكذلك ناردين فرج وعلي قاسم".

وأضافت أن مسلسل لحظة غضب مكون من 15 حلقة، من إخراج عبدالعزيز النجار، وتأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجنايني، ويشارك في بطولته صبا مبارك، علي قاسم، سارة عبدالرحمن، محمد شاهين، ناردين فرج.

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