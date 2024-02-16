كرم جبر: مصر تدفع فاتورة باهظة تجاه القضية الفلسطينية منذ عام 1948

علق الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، علي الجهود الدبلوماسية المصرية في دعم الأمن القومي المصري، موضحًا دور مصر في دعم القضية الفلسطينية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الجمعة، إن عقد قمة عربية استثمائية حال استمرار المجازر في قطاع غزة رسالة تؤكد أن التضامن العربي مازال حيا وموجودًا.

وأضاف أن إسرائيل تعرض أمن واستقرار المنطقة إلى خطر كبير، مؤكدًا أن ما يحدث في المنطقة الآن يستدعي عقد قمة عربية استثنائية.

وأشار إلى أن مصر تدفع فاتورة باهظة تجاه القضية الفلسطينية منذ عام 1948، موضحًا أن المشروعات القومية ساهمت في خفض نسبة البطالة بمصر، مؤكدًا أن وقوف مصر على قدميها بعد أحداث 2011 حفظ أمن واستقرار المنطقة بأكملها.