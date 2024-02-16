الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان يكشف حقيقة إنشاء منطقة إيواء بالقرب من معبر رفح

ضياء رشوان
ضياء رشوان

كشف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهئية العامة للاستعلامات، حقيقة المزاعم التي تناقلتها تقارير إعلامية، حول إقامة منطقة لإيواء فلسطينيين قرب معبر رفح.

وقال “رشوان” خلال برنامجه "مصر جديدة" والمُذاع عبر فضائية "ETC" مساء اليوم الجمعة، إن مصر تمتلك من الوسائل ما يمكنها من الدفاع عن أمنها القومي.

وأكد “رشوان” أن مصر أصدرت بيانات واضحة تؤكد أن حدودها خط أحمر، وترفض عملية التهجير، موضحًا أن  بعض وسائل الإعلام بدأت تنشر أشياء غريبة، زاعمة أن هناك صورا للأقمار الصناعية رصدت تحركات لمعدات معمارية في منطقة محازية للحدود المصرية مع غزة.

وأضاف: "قالوا رؤيتين مختلفتين.. الأولى أن مصر تجهز وحدات سكنية للفلسطينيين، والثانية أن مصر تقوم بعمل سور عازل".

وتابع: "مصر موقفها واضح ولن يتغير ولا قبول لتهجير الفلسطينيين، والرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحا منذ البداية في هذا الأمر، لأنه يمثل خطرًا على الأمن القومي كما أنه سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.

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