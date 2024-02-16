السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حسين دعسة لـ"الشاهد": يجب دعم الثقافة بالصناعات الإبداعية الخاصة بها

حسين دعسة
حسين دعسة

كشف الكاتب والأديب العربي الكبير الدكتور حسين دعسة، عن شهادته على الشخصية المصرية، وتحولاتها.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، يجب دعم الثقافة بالصناعات الإبداعية الخاصة بها.

وأضاف: "بالمطلق وبصراحة تامة القوي المثقفة والمؤسسية خذلوا، والدليل علي ذلك ما نحن فيه من إحباطات متكررة ومن تراجع متكرر ومن عدم جدوى القوى الثقافية، ولدينا أكذوبة معاصرة أن الثقافة باتت جزءا من الأمن الناعم، لكن في الحقيقة هم أصبحوا جزءا من الفوضى الناعمة، واللامسئولية نتيجة تراجع في متابعتهم الفكرية وتراجع في قواهم السياسية والحزبية التي تدعم كثير من القوى المفكرة في الوطن العربي".

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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