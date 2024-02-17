السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024|"المتحدة" تطرح بوستر منفردا لـ أميرة كرارة فى بيت الرفاعى

الفنان أمير كرارة
الفنان أمير كرارة

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "بيت الرفاعي"، وهى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بوستر رسمي ومنفرد لبطل العمل الفنان أمير كرارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي سيجسد شخصية بطل العمل ويلعب دور طبيب من منطقة شعبية.

ولاقي البوستر المنفرد الذي حمل صورة النجم أمير كرارة، تفاعلًا كبيرًا من قِبل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واستحسانا كبيرا، خاصًة أن نجمهم المفضل الذي لقبوه بـ"باشا مصر"، سيكون في عمل فني جديد يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2024.

ستدور أحداث مسلسل "بيت الرفاعي"، الذي سيعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024، في منطقة شعبية ويعمل والدهم تاجر واسمه محمود الرفاعي، وابنه الكبير سيلعب دوره الفنان أمير كرارة، حيث يجسد شخصية طبيب، وهى شخصية جديدة عليه ومختلفة يجسدها للمرة الأولى.

مسلسلات رمضان 2024

تتصاعد أحداث مسلسل بيت الرفاعي، حيث يجد الأبناء أن والدهم مهنته الأساسية هي تاجر آثار، كما أن "كرارة" يتزوج من الفنانة إيناس كامل، ضمن أحداث العمل الفني، الذي سيعرض في رمضان 2024، إلا أنه تظهر الفنانة ميرنا جميل التي تجسد شخصية كوافيرة لتقع في حبه.

مسلسل "بيت الرفاعي" له أكثر من خط درامي، حيث سيدخل الفنان أمير كرارة في صراع كبير مع الفنان أحمد رزق، الذي سيكون متزوجا من الفنانة دنيا المصري، وتنتقل الأحداث إلى الفنان سيد رجب، الذي يجسد شخصية عم "كرارة" وهو تاجر أيضًا.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل "بيت الرفاعي" يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن بجانب الفنان أمير كرارة، حيث سيشاركه البطولة كل من  أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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