حسين دعسة لـ"الشاهد": اهتمام مصر بالثقافة أكبر من غيرها من البلدان العربية

قال الكاتب والأديب العربي الكبير الدكتور حسين دعسة اهتمام مصر بالثقافة أكبر من غيرها من البلدان العربية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”: المؤسسات الثقافية لا تنظر إلى تمويل الصناعات الثقافية والمشروعات الإبداعية.

وأضاف: "على مستوى مصر الذي أعرفه من خلال أكثر من أربعة عقود أن الثقافة في بورسعيد تختلف عنها في أسوان وعنها في البحر الأحمر، وأيضًا في القاهرة تختلف بين شمال القاهرة وجنوبها، ولا ننسى أنه في دولة مثل مصر أهمية الثقافة أكبر شأن من أي دولة نتيجة عدد السكان، وبالتالي بفرز عدد من المثقفين يستطيعون أن يكونوا أكاديميين ومدرسة متحررة ومتجددة حول العالم، وترفع عني صفة الخذلان كمثقف أو كإنسان فاعل في العمل الثقافي".

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.