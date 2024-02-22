الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ماجد عبدالفتاح: نتخذ خطوات فى إطار منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

السفير ماجد عبدالفتاح
السفير ماجد عبدالفتاح

قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إننا نتخذ خطوات في إطار منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأضاف رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، اليوم الخيمس، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنه خلال جلسة مغلقة بمجلس الأمن الدولي طُرحت على الجانب الأمريكي ضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مشيرًا إلى أننا نعمل على إجراءات لتشكيل جبهة دولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن الإفراج عن المحتجزين بغزة يجب أن يتم في إطار صفقة متكاملة.

القاهرة الإخبارية الجامعة العربية الامم المتحدة فلسطين وقف إطلاق النار قطاع غزة

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