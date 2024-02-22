الخميس 22 فبراير 2024
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فرج عبدالله: إعلان الحكومة سيعطي الاقتصاد المصري التعافي من العثرات المتواجدة

الدكتور فرج عبدالله،
الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي

قال الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن هناك عدد من الرسائل الإيجابية التي حملها إعلان الحكومة المصرية اليوم بأن هناك عدد من الصفقات الاستثمارية الضخمة والتي تتسق بأنها استثمارات أجنبية مباشرة.

وأضاف عبدالله، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذا الأمر يعطي الاقتصاد المصري التعافي من العثرات المتواجدة في الوقت الراهن والتي في مقدمتها حجم الاحتياط النقدي الأجنبي والذي سيتحسن بشكل مباشر، بجانب إعطاء الفرصة للتعافي وتصحيح سوء الصرف المتواجد وعملية التوظيف وتعميق الصناعة يما يتعلق بحجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الصناعة، إضافة إلى إعطائه فرصة أكبر لتعافي الاقتصاد بشكل كامل خلال العام المقبل من خلال وفود هذه الاستثمارات.

وأوضح أن هذه المجهودات التي تمت هي نتيجة لعدد من الاجراءات التي نفذتها مصر، والتي كان يأتي في مقدمتها منذ 6 أشهر إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعضوية الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر دفع إلى أن يكون هناك تسهيلات ومحفزات استثمارية قوية ساهمت بشكل كبير لإعادة النظر مرة أخرى من قبل المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار الدولية أن تعيد معيار ضح الاستثمارات في مصر من جديد. 

القاهرة الإخبارية الحكومة المصرية الصفقات الاستثمارية الاقتصاد المصرى مصر المجلس الأعلى للاستثمار الرئيس عبدالفتاح السيسي

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