أستاذ علوم سياسية: الاحتلال دمّر كل مقومات الحياة فى غزة

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال ممعنًا في حربه وجرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني من خلال أعداد الشهداء الفلسطينيين التي تتزايد وترتفع، فنحن نتحدث عن 29500 شهيد فلسطيني حتى اللحظة وأكثر من 69700 مصاب بجانب أكثر من 10 آلاف مفقود.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، اليوم الخميس، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش" المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الأمر هو الذي أدى إلى أن تكون نتيجة الحرب الإجرامية التي يشنها الاحتلال دمرت كل مقومات الحياة في قطاع غزة، وهذا يتعلق بالأساس بالمرافق الخدماتية، والتي في مقدمتها المرفق الصحي الذي يقدم الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أنه منذ البداية كان المخطط الإسرائيلي هو كيفية تدمير المرفق الصحي في غزة.

وأوضح، أنه الحديث الآن عن قطاع غزة أصبح مقبرة للأحياء أو من ينتظره الموت، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 75% من الشهداء والأطفال، مؤكدًا أن هذا هو بنك الأهداف الإسرائيلي.