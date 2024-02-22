الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": ذخائر كندية جديدة لدعم أوكرانيا أمام روسيا

ذخائر كندية جديدة
ذخائر كندية جديدة لدعم أوكرانيا

قال خالد سلامة، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من كندا، إن تمويل كندا مبادرة التشيك بـ30 مليون دولار لشحن الذخائر إلى أوكرانيا يتخذ أشكالا وأبعادًا كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن كندا وكل دول الناتو تحاول توفير الذخائر لأوكرانيا، خاصة بعد معاناة كييف من نفاذ الذخائر.

الذخائر تستخدم في أنظمة المدفعية المتحركة المعروفة باسم هاوتزر

وأضاف سلامة، اليوم الخميس، خلال مداخلة لبرنامج “جولة المراسلين” المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المقذوفات أو الذخائر هي دانات المدافع من عيار 155 ملي، وهي تستخدم كذخيرة في كل أنظمة المدفعية المتحركة المعروفة باسم هاوتزر، وكل دول الناتو بما فيها كندا تستخدم هذه الذخيرة والمدفعية في عملياتها، مؤكدًا أن هذا النوع من الذخيرة مهم للغاية، ويمكن تحريك المدفعية ويمكن قطرها بأي سيارة جيب.

وأوضح، أن هذه الدانات مفضلة في هذه الأنظمة لعدة أسباب، أولًا لأن لديها قدرة اختراقية كبيرة واستفادت من التكنولوجيا؛ لأنه يمكن توجيهها بصورة ذكية ودقيقة لتصيب الأهداف، كما لها القدرة على التدمير، لأنه عند انفجارها تحدث إصابات شديدة. 

 

القاهرة الإخبارية كندا أوكرانيا الذخائر الناتو جولة المراسلين

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