"القاهرة الإخبارية": الصين تدعم حقوق الفلسطينيين من منطلق إنسانى

قال أبوبكر بشير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من لاهاي، إن الصين تدعم الحق الفلسطيني من منطلق إنساني وحقوقي، مشيرًا إلى أنه لليوم الرابع على التوالي إسرائيل تحاكم بأبشع التهم في التاريخ المعاصر.

وأضاف بشير، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 12 دولة ستتحدث في أمام محكمة العدل الدولية، وبدأت الجلسة بكلمة الصين، وسينتهي اليوم بكلمة لموريشيوس، مشيرًا إلى أن عددًا من الدول العربية سيتحدث اليوم: العراق والكويت والأردن ولبنان وليبيا.

وأوضح أن الكلمة الصينية تناولت الموقف الفلسطيني والقانوني والإنساني بشكل قوي، وبدأت الحديث بإعلان دعم صريح للقضية الفلسطينية ووصفتها بالقضية العادلة، وطالب الوفد الصيني بضرورة وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الوفد الصيني أكد أن "العدل الدولية" هي جهة اختصاص قانونية وهو رد مباشر على كلمة الولايات المتحدة بالأمس، بأن المحكمة ليست جهة اختصاص وأنه يجب التوجه لمجلس الأمن الدولي.