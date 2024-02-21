الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ قانون دولى: مرافعة مصر أكدت موقفها السياسى تجاه القضية الفلسطينية

المرافعة المصرية
المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية

قال د. رائد أبوبدوية، أستاذ القانون الدولي الفلسطيني، إن المرافعة المصرية اليوم أمام محكمة العدل الدولية، أزالت اللبس عن كل القضايا التي تهم الشعب الفسلطيني وتحديدًا بعد محاولة إسرائيل في قضية جنوب إفريقيا أن تلقي بالتهم على الجانب المصري فيما يتعلق بموضوع المساعدات الإنسانية.

أضاف أستاذ القانون الدولي، الأربعاء، خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم"، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية أن مصر أكدت بشكل لا لبس فيه، موقفها السياسي تجاه كل القضايا الفلسطينية سواء المتعلقة بالاعتداء على قطاع غزة أو المتعلقة بالتهجير القسري أو حتى المتعلقة بالاستيطان، بجانب حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأكد أن هذا الموقف كان مهمًا وجريئًا من مصر أمام محكمة العدل العدل الدولية، لافتًا إلى أن مصر أرسلت رسالة سياسية واضحة لكل القوى الدولية من موقفها الرسمي تجاه كل القضايا.

 

 

القاهرة الإخبارية المرافعة المصرية محكمة العدل الدولية قطاع غزة مصر

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