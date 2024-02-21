الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أوكرانيا تكشف حقيقة تلقى روسيا صواريخ باليستية من إيران

أوكرانيا
أوكرانيا

أكد المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية أنه لا توجد بيانات رسمية تفيد بتلقي روسيا صواريخ باليستية من إيران، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

مساعدات لدعم المحتاجين بأوكرانيا ومولدوفا

في سياق آخر، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 83 مليون يورو كمساعدات إنسانية لدعم الأشخاص المتضررين من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في عام 2024 الجاري.

وذكرت المفوضية، في بيان، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن "الهجمات الروسية التي استهدفت مرافق الطاقة والبنية التحتية المدنية الرئيسية في أوكرانيا، مثل المستشفيات والمدارس وشبكات الكهرباء، تعوق بشكل خطير حصول الناس على الخدمات الأساسية، ومع كل قصف جديد، يصبح المزيد من الأوكرانيين بلا مأوى ويحتاجون إلى المساعدة والمأوى في ظل ظروف شديدة البرودة، ومع وجود ما يقدر بنحو 14.6 مليون شخص في حاجة إلى المساعدات الإنسانية في أوكرانيا، يأتي هذا التمويل الجديد في وقت حرج".

الصورة
القوات الجوية الأوكرانية روسيا صواريخ باليستية إيران القاهرة الإخبارية

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