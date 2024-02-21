الرويضى لـ"القاهرة الإخبارية": المرافعة المصرية تأتى فى إطار الدعم الدائم لفلسطين

قال سفير فلسطين بالعراق، أحمد الرويضي إنّ المرافعة المصرية اليوم أمام محكمة العدل الدولية تأتي في إطار الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني، فهو ليس بالموقف الجديد على مصر.

أضاف الرويضي، الأربعاء، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر دخلت في حروب عدة من أجل القضية الفلسطينية وكانت لها مواقف دائمة وداعمة للشعب الفلسطيني ولها دور في إنهاء الانقسام ولملمة الجراح الفلسطينية، كما أن لها موقفًا الآن بإنهاء العدوان وإدخال المساعدات.

أوضح أن هذه القضية تأتي تباعًا بعد القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا والمتعلقة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وما يحصل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أننا في قضية لها علاقة بتحديد الطبيعة القانونية للاحتلال ونوعه فلا بد أن يكون هناك تعريف لهذا الاحتلال.