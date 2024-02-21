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البرهان: الجيش السودانى جاهز لتنفيذ عملياته والمعركة ستنتهى بدحر التمرد

عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة السوداني أن قوات الجيش السوداني جاهزة لتنفيذ المرحلة المقبلة من العمليات والمعركة ستنتهي بدحر ميليشيا التمرد وهزيمته نهائيًا، وذلك وفق القاهرة الإخبارية.

وقال البرهان إن القوات المسلحة السودانية تتقدم في جميع المحاور وستنتشر قريبًا في كل شبر من أرض الوطن.

في وقت سابق، أكد القائد العام للقوات المسلحة السوداني أن العملية السياسية في السودان سيتم إجراؤها حال انتهاء الحرب في البلاد، موضحًا كيف يمكن عمل اتفاق وسلام مع شخص لا يلتزم وكل يوم له رأي، لذا نقول لن يكون هناك سلام إلا بعد نهاية هذا التمرد.

وأضاف خلال مخاطبته ضباط صف وجنود الفرقة الثانية مشاة بولاية القضارف: "بعد التحية لقيادة حركات الكفاح المسلح التي استشعرت الهم وتوحدت مع بقية السودانيين، مبينًا مواقفهم الوطنية الخالصة التي ليس فيها تردد، وأبان بأن الحركات المسلحة والقوات النظامية كلها علي قلب رجل واحد، حسب بيان مجلس السيادة السوداني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القاهرة الإخبارية الجيش السوداني ميليشيا التمرد القوات المسلحة السودانية

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