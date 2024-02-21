الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هيئة "الكنيست" توافق بالأغلبية على اقتراح الحكومة عدم الاعتراف بشكل أحادى بدولة فلسطينية

الكنيست الإسرائيلية
الكنيست الإسرائيلية

أفادت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن هيئة الكنيست الإسرائيلية وافقت بالأغلبية، على اقتراح الحكومة الإسرائيلية عدم الاعتراف بشكل أحادي بدولة فلسطينية.

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن عن قصفه ثلاثة مراكز قيادية عملياتية لحزب الله

وفي سياق آخر، أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن عن قصفه ثلاثة مراكز قيادية عملياتية لحزب الله في جنوب لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال أنه قصف بالمدفعية مواقع في عيتا الشعب والضهيرة جنوبي لبنان.

القاهرة الإخبارية الكنيسة الحكومة عدم الاعتراف دولة فلسطينية

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