الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الباز: إذا لم تحل القضية الفلسطينية فلا استقرار فى المنطقة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن كلمة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية تشير إلى أنه إذا لم تحل القضية الفلسطينية فلا استقرار في المنطقة.

وأضاف الباز، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا هنا نؤكد على حقيقة يدلل عليها الواقع، بأنه طالما هناك قلق واستمرار لهذه القضية بهذا الشكل، واستمرار لممارسات إسرائيل على الأرض فلن تهنأ هذه المنطقة بأي نوع من الاستقرار.

وأوضح أن هذه المنطقة ليست معزولة عن العالم، بما يعني أن عدم الاستقرار فيها يؤثر على الاستقرار الدولي بشكل كبير، مشيرًا إلى أننا هنا نضع العالم أمام مسئوليته من خلال هذا الاستعراض البانورامي لما ارتكبته إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني.

الدكتور محمد الباز الدستور مصر محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية القاهرة الإخبارية إسرائيل

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