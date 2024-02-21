وزير خارجية فلسطين: أمريكا تستخدم "الفيتو" في عرقلة جهود وقف الحرب

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن الدولي لعرقلة أي جهود لوقف الحرب؛ وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني، أن هناك قلق لدى الإدارة الأمريكية بشأن نتائج المرافعات أمام محكمة العدل الدولية.

جلسات محكمة العدل الدولية بشان إسرائيل

وتستمع محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع إلى حجج 52 دولة وثلاث منظمات دولية - وهو أكبر عدد من الأطراف يشارك في أي قضية منفردة أمام المحكمة العالمية.

ويُطلب من اللجنة المكونة من 15 قاضيًا مراجعة "الاحتلال والاستيطان والضم" الذي تمارسه إسرائيل بالإضافة إلى السياسات "التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة".

وتستند جلسات الاستماع التي تستمر ستة أيام إلى طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن شرعية سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.