الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزير خارجية فلسطين: أمريكا تستخدم "الفيتو" في عرقلة جهود وقف الحرب

رياض المالكي
رياض المالكي

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن الدولي لعرقلة أي جهود لوقف الحرب؛ وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني، أن هناك قلق لدى الإدارة الأمريكية بشأن نتائج المرافعات أمام محكمة العدل الدولية.

جلسات محكمة العدل الدولية بشان إسرائيل

وتستمع محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع إلى حجج 52 دولة وثلاث منظمات دولية - وهو أكبر عدد من الأطراف يشارك في أي قضية منفردة أمام المحكمة العالمية.

ويُطلب من اللجنة المكونة من 15 قاضيًا مراجعة "الاحتلال والاستيطان والضم" الذي تمارسه إسرائيل بالإضافة إلى السياسات "التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة".

وتستند جلسات الاستماع التي تستمر ستة أيام إلى طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن شرعية سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

الفيتو مجلس الأمن الحرب القاهرة الإخبارية الادارة الامريكية محكمة العدل الدولية

مواد متعلقة

الباز: كلمة مصر أمام "العدل الدولية" تأكيد لما أعلنته سابقًا عن القضية الفلسطينية

ممثل أمريكا أمام "العدل الدولية": يجب انتهاج المسارات السلمية لتحقيق حل الدولتين

ممثلة الإمارات أمام "العدل الدولية": إسرائيل تمارس سياسة العقاب الجماعي

المتحدث باسم وزارة الخارجية: قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لإسرائيل

ممثلة كوبا أمام "العدل الدولية" تستعرض الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى

ممثلة مصر أمام "العدل الدولية": ما يقوم به الاحتلال هو عمل استعماري

ممثل مصر أمام "العدل الدولية": إسرائيل تخطط لاقتحام رفح حيث يعيش 1.3 مليون فلسطينى

القاهرة الإخبارية: نتنياهو يتحدى أمريكا.. ويؤكد: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية ستتم

الأكثر قراءة

عاجل| مصر تحرج أمريكا في العدل الدولية.. كشف لجرائم الاحتلال ودعم أمريكي مطلق

مصر تُحاصر إسرائيل أمام "العدل الدولية" فى مرافعة تاريخية لأجل فلسطين

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية