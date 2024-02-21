الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ممثلة كوبا أمام "العدل الدولية" تستعرض الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قالت ممثلة كوبا أمام محكمة العدل الدولية، إن الشعب الفلسطيني بكل أطيافه رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا، لا زالوا يتعرضون للقوة غير الشرعية من قبل إسرائيل كدولة احتلال، بشراكة مستمرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في انتهاك واضح للقانون الدولي وتشجيع لارتكاب الإبادة الجماعية.

الوضع السائد في الأراضى الفلسطينية لا يمكن أن يستمر وهى مسئولية دول العالم

وأضافت ممثلة كوبا، اليوم الأربعاء، خلال المرافعة أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الوضع السائد في الأراضي الفلسطينية لا يمكن أن يستمر وهي مسئولية دول العالم، فإسرائيل تنتهك النظام العالمي الجديد والقانون الدولي بشكل فاضح عبر ممارساتها في الأراضي الفلسطينية من خلال تقطيع الأراضي واحتلالها بالقوة، لافتةً إلى أن المادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على احترام المبادئ القانونية الدولية والحقوق المتساوية للجميع وعدم التنكر لها، لأن في ذلك انتهاكا للقانون العام الدولي والقانون العرفي الدولي.

الاحتلال عمل غير قانونى وغير شرعى

وأوضحت أن إسرائيل انتهكت القوانين الدولية أمام أعين المجتمع الدولى من خلال استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية، مؤكدةً أن هذا الاحتلال هو عمل غير قانوني وغير شرعي واستمراره يعمل على إيقاع الضرر والأسى الأكبر بحق الشعب الفلسطيني

وأشارت إلى أن القرار رقم (242) الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي لحل القضية الفلسطينية يطالب بانسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية من كل الأراضي المحتلة عام 1967 وأيضًا العودة إلى ما قبل الخط الأخضر ورسم الحدود بين فلسطين وإسرائيل.

الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية

وأكدت أن دول العالم والأمم المتحدة حددت بأن السياسات الاستعمارية والممارسات الاستعمارية الإسرائيلية والمشاركة أو الشراكة فيها فيه انتهاك للقانون الدولي ولا بد من وقف مثل هذه الأعمال ووقف حالة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

ونوّهت إلى أنه لا يكمن القبول بالممارسات الاستعمارية التي يخضع لها الشعب الفلسطيني إذ يوجد للشعب الفلسطيني الحقوق الغير القابلة للتصرف لبناء حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحةً أنه يجب وعلينا أن لا ننسى هنا أهمية الاعتراض بالحقوق المتساوية وحق تقرير المصير والمعايير الواضحة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

تغيير الطبيعة السكانية

وأشارت ممثلة كوبا إلى أن وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتغير الطبيعة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة وتشريد الفلسطينيين وبناء الجدار الفاصل العنصري وممارسات السرقة للموارد الطبيعية للأرضي الفلسطينية وحرمان الشعب من حقه في الحركة وعدم تمكينه من ممارسة حقه في الحياة وفي تقرير المصير- فيه انتهاك واضح للقانون الدولي.

 وألمحت أن عملية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة ومصادرتها من أصحابها من شأنه أن يخلق أمرًا واقعًا غير قانوني وغير شرعي لأنه فيه انتهاك لحقوق المدنيين الفلسطينيين لدرجة إمكانية تصنيفه جريمة حرب. 

الإبادة الجماعية

وأكدت أن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ليست فقط مقتصرة على ما ترتكبه إسرائيل هذه الأيام، وإنما أيضًا ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية بمنع المجتمع الدولي من توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتبرير عمل إسرائيل بأنها تقاتل إرهابيين، هذا الأمر غير قانوني من وجهة نظر كوبا، إذ إن تبعات هذه الإجراءت يجب أن لا تحل بالطريقة التي تنظر بها الولايات المتحدة الأمريكية من وجهة النظر القانونية.

محكمة العدل الدولية ممثلة كوبا الشعب الفلسطيني إسرائيل الولايات المتحدة النظام العالمي الجديد الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية تغيير الطبيعة السكانية الإبادة الجماعية

مواد متعلقة

ممثلة مصر أمام "العدل الدولية": ما يقوم به الاحتلال هو عمل استعماري

ممثل مصر أمام "العدل الدولية": إسرائيل تخطط لاقتحام رفح حيث يعيش 1.3 مليون فلسطينى

القاهرة الإخبارية: نتنياهو يتحدى أمريكا.. ويؤكد: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية ستتم

عائلات المحتجزين: "على نتنياهو وضع مصالحه السياسية خارج غرفة مجلس الحرب"

مصر تدشن منطقة لوجيستية لاستقبال المساعدات لتخفيف التكدسات فى العريش

نتنياهو: من يقول لا تنفذوا عملية في رفح هو يريد أن نخسر الحرب

سامح شكرى: الصراع الحالى الخامس على قطاع غزة

شكري: أى عمليات عسكرية شاملة فى غزة ستكون لها تداعيات كارثية

الأكثر قراءة

عاجل| ممثل مصر بمحكمة العدل الدولية توضح رؤية القاهرة فى الممارسات الإسرائيلية بالأراضى المحتلة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير.. هل ستكون بالزيادة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية